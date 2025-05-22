На юге Карелии засняли милую нерпочку

В группе «Карелия-Ладога: ваш гид по Карелии» опубликовали видео с маленькой нерпой из Сортавалы. На кадрах нерпочка плещется в воде, с любопытством поглядывает в сторону оператора и исполняет подводные пируэты.
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