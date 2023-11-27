Не только для кожи и волос: врач составила полный гид по витамину В5

Витамин B5, или пантотеновая кислота, — водорастворимый витамин, входящий в группу B. Это вещество активно участвует в обмене веществ, регулирует работу внутренних органов, помогает в борьбе со стрессом и становится незаменимым помощником на пути к красоте.
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