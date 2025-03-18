Шеремет: признание Крыма российским может открыть новую страницу взаимоотношений с США

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Возможное признание администрацией президента США Дональда Трампа Крыма российским откроет новую страницу взаимоотношений Америки и России, заявил в беседе с ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
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