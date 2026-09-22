Водитель «Газели» спас двух девушек из пожара в ТЦ Стерлитамака

В Стерлитамаке водитель «Газели» спас жизнь двум молодым женщинам, оказавшимся в ловушке во время пожара в ТЦ «Солнечный».
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