Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Водитель «Газели» спас двух девушек из пожара в ТЦ Стерлитамака

Водитель «Газели» спас двух девушек из пожара в ТЦ Стерлитамака

В Стерлитамаке водитель «Газели» спас жизнь двум молодым женщинам, оказавшимся в ловушке во время пожара в ТЦ «Солнечный».

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