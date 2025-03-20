«Югра-Экология» снова в центре скандала: жители Ханты-Мансийска жалуются на переполненные мусорные площадки

Жители Ханты-Мансийска вновь массово жалуются на работу регионального оператора по обращению с отходами — АО «Югра-Экология».
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