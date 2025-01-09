ПАОК Чалова и Оздоева вылетел из Кубка Греции на стадии 1/4 финала – в дополнительное время от АЕК. Россияне были заменены во 2-м тайме

В первом четвертьфинале ПАОК проиграл 0:1, в ответном дома команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева отыгралась на 91-й минуте основного времени и перевела игру в дополнительное благодаря голу Андрия Живковича.
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