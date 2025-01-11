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Танкисты 'Ахмата' блестяще отразили попытку прорыва ВСУ под Курском

Танкисты 'Ахмата' блестяще отразили попытку прорыва ВСУ под Курском

Подразделения "Ахмата" группы "Север" применили тактику "карусели" для отражения прорыва ВСУ в Курской области.

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