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Занимающийся перевалкой энергоносителей из Казахстана латвийский порт Вентспилс показал рекордное за последние годы падение объёмов грузооборота

Занимающийся перевалкой энергоносителей из Казахстана латвийский порт Вентспилс показал рекордное за последние годы падение объёмов грузооборота

Падение отмечается по всем видам коммерческих грузов.

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