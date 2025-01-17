БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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РЭБ России против США: как российский Су-35 унизил лучший эсминец американских ВМС

РЭБ России против США: как российский Су-35 унизил лучший эсминец американских ВМС

Адмирал ВМС США Джеймс Фогго признал: российские средства РЭБ полностью «выключили» ракетный эсминец «Портер» у берегов Венесуэлы.

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Комментарии
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Yvan
А был ли на эсминце пиндосов достаточный запас памперсов, или теперь всё придётся отмывать?
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20 час.
Boris Borisov
А почему РЭБ так же на ракеты дроны не действует ?
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10 час.
Taurus Zmei
А это другое...
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1 час.

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