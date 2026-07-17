Көчле яңгырдан Чаллы – Сарман трассасында җир убылган, участокта хәрәкәт туктатылган

Чаллы – Сарман трассасында яңгыр аркасында юл ишелгән. Участокта транспорт хәрәкәте тулысынча туктатылган Әлеге хәл белән бәйле рәвештә Сарман районы башлыгы Фәрит Хөснуллин машина йөртүчеләргә мөрәҗәгать итте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии