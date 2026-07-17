НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Көчле яңгырдан Чаллы – Сарман трассасында җир убылган, участокта хәрәкәт туктатылган

Көчле яңгырдан Чаллы – Сарман трассасында җир убылган, участокта хәрәкәт туктатылган

Чаллы – Сарман трассасында яңгыр аркасында юл ишелгән. Участокта транспорт хәрәкәте тулысынча туктатылган Әлеге хәл белән бәйле рәвештә Сарман районы башлыгы Фәрит Хөснуллин машина йөртүчеләргә мөрәҗәгать итте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии