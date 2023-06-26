ЮНЕСКО открестилась от «конфискации» мощей святых из Киево-Печерской лавры

В украинском Минкульте их назвали «экспонатами» Сегодня со ссылкой на СВР России была обнародована тревожная информацию о планах вывоза из Киево-Печерской Лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей.
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