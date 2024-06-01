Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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ДАМ - Западные страны должны понимать, что... А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто

ДАМ - Западные страны должны понимать, что... А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто

Дмитрий Медведев Западные страны, которые якобы «одобрили применение» своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее: 1.

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Комментарии
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В
Василий
Про хуситов здорово - взяли и украли наш Калибр, и обратно не отдают. А потом взяли и шарахнули по амерам-бриттам, что с них взять - дети гор.
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14 час.
Александр Рожков
Хорошая статья. Спасибо!
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8 час.
Леонид Руси
Запад... это слабо развитые детишки... Запад... это регион умственно неполноценных политиков, которые пытаются выглядить значительными... Но, что бы они не делали, это так нелепо и комично... Всё равно ведь сдохнут и сразу о них забудут как про Течер, или Меркель... В том краю вообще не видно посвящённых, одни злыдни писюкавые...
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6 час.

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