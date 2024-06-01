ДАМ - Западные страны должны понимать, что... А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто

Про хуситов здорово - взяли и украли наш Калибр, и обратно не отдают. А потом взяли и шарахнули по амерам-бриттам, что с них взять - дети гор.

Леонид Руси

Запад... это слабо развитые детишки... Запад... это регион умственно неполноценных политиков, которые пытаются выглядить значительными... Но, что бы они не делали, это так нелепо и комично... Всё равно ведь сдохнут и сразу о них забудут как про Течер, или Меркель... В том краю вообще не видно посвящённых, одни злыдни писюкавые...