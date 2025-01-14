Полицейскими УВД юга столицы задержан подозреваемый в мошенничестве

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 37-летний житель столицы. Предварительно установлено, что знакомый заявителя, под предлогом помощи в закупке мобильных телефонов на продажу завладел его денежными средствами в размере более 5 миллионов 800 тысяч рублей, после чего перестал выходить на связь.