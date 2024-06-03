Свежие трейлеры Genshin Impact знакомят с геймплейными возможностями Клориды и Се...

Свежие трейлеры Genshin Impact знакомят с геймплейными возможностями Клориды и Сетоса из будущего патчаРазработчики из студии miHoYo подготовили сразу несколько трейлеров в преддверии скорого выхода нового обновления для Genshin Impact.
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