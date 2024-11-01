🌳 В Раздольненском районе высадят 10 тысяч деревьев до конца года Масштабная акция стартует уже в ноябре, новые растения высадят в каждом населенном пункте, для них уже подготовили почву.
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🌳 В Раздольненском районе высадят 10 тысяч деревьев до конца года Масштабная акция стартует уже в ноябре, новые растения высадят в каждом населенном пункте, для них уже подготовили почву.