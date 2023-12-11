Тест-пилот Red Bull поделился первыми впечатлениями от RB20

Тест-пилот Red Bull поделился первыми впечатлениями от RB20Getty Images / Red Bull Content PoolТест-пилот Red Bull Racing, действующий чемпион мира Формулы E Джейк Деннис при выступлении на церемонии награждения FIA Gala-2023 поделился впечатлениями от постсезонных тестов Ф1 в Абу-Даби.