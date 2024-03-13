Клемешов в надежде избежать подтоплений поручил готовить ливневки

По мнению исполняющего обязанности мэра Новосибирска, вероятность подтопления улично-дорожной сети города «складывается из недочетов в работе управляющих компаний и недочетов в организации контроля за их работой».
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