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Клемешов в надежде избежать подтоплений поручил готовить ливневки

Клемешов в надежде избежать подтоплений поручил готовить ливневки

По мнению исполняющего обязанности мэра Новосибирска, вероятность подтопления улично-дорожной сети города «складывается из недочетов в работе управляющих компаний и недочетов в организации контроля за их работой».

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