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Крымская газета

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Чем грозит торговля табаком на остановках и как обстоят дела в Симферополе (18+)

Чем грозит торговля табаком на остановках и как обстоят дела в Симферополе (18+)

Какое «горе» ожидало курильщиков 1 сентября этого года! Именно с этой даты Госдума РФ запретила розничную торговлю табачной или никотинсодержащей продукцией на остановках общественного транспорта.

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