Сказка для двоих

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Темы для сочинений, предлагавшиеся гимназистам в начале XX века. ЕГЭ тихо курит в сторонке.

Эти темы уже приятно просто прочитать, и сразу думаешь: какими тогда воспитывали детей. · Замирание нашего сада осенью.

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Сергей Федосеев
...всё бы ничего бы... но в какие гимназии нужно было направить восемьдесят процентов сельского населения...
Andrew Kley
А вот этим как раз и занимались курсы "Ликбез" в 20-е - 30-е годы.

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