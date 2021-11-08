Темы для сочинений, предлагавшиеся гимназистам в начале XX века. ЕГЭ тихо курит в сторонке.

Сказка для двоихДети и семьяТемы для сочинений, предлагавшиеся гимназистам в начале XX века. ЕГЭ тихо курит в сторонке.Эти темы уже приятно просто прочитать, и сразу думаешь: какими тогда воспитывали детей. · Замирание нашего сада осенью.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей Федосеев...всё бы ничего бы... но в какие гимназии нужно было направить восемьдесят процентов сельского населения...Andrew KleyА вот этим как раз и занимались курсы "Ликбез" в 20-е - 30-е годы.Комментировать
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