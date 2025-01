Lords of the Fallen привлекла внимание более четырех миллионов игроков Глава студии ...

Lords of the Fallen привлекла внимание более четырех миллионов игроковГлава студии CI Games Марек Тымински написал небольшое сообщение на сайте X, в котором сообщил, что количество игроков в Lords of the Fallen, вышедшей в 2023 году, достигла отметки в 4 миллиона игроков.