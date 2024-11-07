Путин напомнил об имевшихся нормальных отношениях с Байденом, Макроном и Шольцем

Администрация Президента России Российский лидер Владимир Путин в рамках пленарного заседания клуба "Валдай" рассказал, что у него были нормальные отношения с американским лидером Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем.