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Путин напомнил об имевшихся нормальных отношениях с Байденом, Макроном и Шольцем

Путин напомнил об имевшихся нормальных отношениях с Байденом, Макроном и Шольцем

Администрация Президента России Российский лидер Владимир Путин в рамках пленарного заседания клуба "Валдай" рассказал, что у него были нормальные отношения с американским лидером Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем.

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