Вскрылась подноготная жениха Виктории Дайнеко — вот что утаивал от публики

Избранник певицы оказался не таким уж примерным мужчиной. Вика Дайнеко с бизнесменом Романом предоставлено кинокомпанией «Централ Партнершип»В прошлом месяце Виктория Дайнеко получила предложение руки и сердца от избранника, с которым встречалась последние три года.
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