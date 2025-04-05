Вскрылась подноготная жениха Виктории Дайнеко — вот что утаивал от публики

Избранник певицы оказался не таким уж примерным мужчиной. Вика Дайнеко с бизнесменом Романом предоставлено кинокомпанией «Централ Партнершип»В прошлом месяце Виктория Дайнеко получила предложение руки и сердца от избранника, с которым встречалась последние три года.