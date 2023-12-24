Инфляция арендной платы США «застряла» на уровне 6%

Новый отчет PCE Price Index, представленный Бюро экономического анализа, выявил неожиданный рост инфляции арендных платежей в ноябре, который ускорился с октября и остается на уровне 6% годовых уже девятый месяц подряд.
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