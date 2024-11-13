В Зарайске пройдет фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0»

В подмосковном Зарайске 23 ноября стартует фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0». Мероприятие объединит несколько направлений, основными из которых станут культура и образование, сообщили организаторы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии