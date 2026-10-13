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Царьград

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Транзит грузов через Казахстан вырос на 13,1% за 9 месяцев

Транзит грузов через Казахстан вырос на 13,1% за 9 месяцев

За девять месяцев 2026 года транзит грузов через Казахстан увеличился на 13,1%, а железнодорожные перевозки достигли 241,7 млн тонн.

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