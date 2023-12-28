"Посмотри на себя в зеркало русский и устыдись", - эмигрировавший телеведущий про глубинное отличие граждан РФ

ЕП Елена Петрова Даже грим и подкрашенные губы не могут скрыть это злобное выражение состарившегося лица этого предателя.

од олег донсков Зачем автор жует чужую больную жвачку? Себя не любить. Остановитесь рассказывать о негодяях. Пишите о своих, которые и как они выводят подобных невзорову тараканов. Пользы больше будет.