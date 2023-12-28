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"Посмотри на себя в зеркало русский и устыдись", - эмигрировавший телеведущий про глубинное отличие граждан РФ

"Посмотри на себя в зеркало русский и устыдись", - эмигрировавший телеведущий про глубинное отличие граждан РФ

Politiki.net Сложно, неимоверно сложно, раз за разом находить очередной изъян в русских.

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Комментарии
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ЕП
Елена Петрова
Даже грим и подкрашенные губы не могут скрыть это злобное выражение состарившегося лица этого предателя.
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1 час.
од
олег донсков
Зачем автор жует чужую больную жвачку? Себя не любить. Остановитесь рассказывать о негодяях. Пишите о своих, которые и как они выводят подобных невзорову тараканов. Пользы больше будет.
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1 час.
Зоя
говорите о хорошем и сейчас,а о них,мы итак знаем наизусть,,,народ уж давно все понял ,в отличие от вас....
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1 час.

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