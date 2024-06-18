После резкого высказывания Николая Баскова в адрес Ольги Бузовой, за поющую ведущую вступились многие звезды.
Садальский предложил выгнать Баскова с ТВ после скандала с Бузовой
Комментарии
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ТЕ
Татьяна Еланцева
надо же!.. заступились за Бузову!!??!!.. а кто заступиться за тех кто ее видит, а еще лучше - слышит?!?
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15 час.
ЛЗ
Лариса Золотарева
Правильно Басков говорит,что она орет как коза.Не только орет,еще и скачет!!!!!!!!
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14 час.
ТН
Татьяна Новикова
Правильно поступил! А то заполонили телевидение всякие безголосые, но почти голые козы и козлы!
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14 час.
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