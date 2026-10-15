Государственная дума приняла в первом чтении законопроект №1276697-8, который позволит федеральному государственному бюджетному учреждению (ФГБУ) «Главрыбвод» содержать ремонтные стада форели для селекции и воспроизводства объектов аквакультуры за счет государственного задания.
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