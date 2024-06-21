Экс-министр здравоохранения Приморья заявил о смертности от алкоголизма на Дальнем Востоке

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации, экс-министр здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко поделился тревожной статистикой смертности на Дальнем Востоке, сообщает корреспондент PRIMPRESS, побывавший на пленарном заседании IX Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» на тему «Национальные приоритеты государственной демографической политики Российской Федерации».
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