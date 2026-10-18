Учащиеся столичных колледжей могут войти в команду амбассадоров проекта «Молодежь Москвы». Участие поможет им развить лидерские и профессиональные навыки, воплотить свои идеи, познакомиться с единомышленниками и попробовать себя в организации городских событий.