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Регион 29

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Житель Северодвинска пойдет под суд за нарушение тайны переписки

Расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города корабелов уже завершеноРасследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города корабелов уже завершеноПо данным следствия, в августе — сентябре 2024 года мужчина воспользовался тем, что аккаунт его бывшей супруги в соцсети был привязан к его номеру телефона.

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