В в Соколовке города Рязани восстановили электроснабжение после длительного отключения.20 октября в Соколовке города Рязани из-за технологического нарушения произошло отключение электроэнергии на 16 улицах.
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