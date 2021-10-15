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Молодая жена Виктора Павлика с сыном на руках поразила признанием: "Невролог сказала, что..."

Молодая жена Виктора Павлика с сыном на руках поразила признанием: "Невролог сказала, что..."

Четвертая жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова устроила фотосессию с маленьким сыном Михаилом, которому исполнилось 4 месяца.

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