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Убийцы энергии: 4 популярных продукта, которые отнимают у организма больше чем дают

Убийцы энергии: 4 популярных продукта, которые отнимают у организма больше чем дают

Если вы постоянно чувствуете усталость, даже несмотря на полноценное питание и сон, возможно, причина в рационе.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Как доказали врачи, через 5  лет веганства  у человека  начинаются  необратимые  изменения  организма, ведущие к деградации  личности. А  весь  опус выше  это  пиар  веганства.
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16 час.
Дмитрий Боев
Как и все утверждения такого рода, они основываются на совершенно бездоказательной базе: просто некоей статистической подборке и голословных утверждениях. Будучи многократно повторёнными при перекрестных ссылках друг на друга они вполне могут имитировать наличие доказательной базы. Каковой, естественно, не являются.
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
И то и это  из сказок ученых - печеных !   В организме  человека  есть микроорганизмы - бактерии и для мясоедения и для веганства .  Хранилище - аппендикс !      От режима питания - оттуда &quot;вылезают&quot; нужные бактерии.... .                            Организму , привыкнуть к строгой диете (мясное или веганство ) необходимо 1-3 года , чтобы  развились нужные бактерии ......  в ЖКТ.            Если этот этап перестройки  пройден - разницы  в режимах  питания , развитии организма  никакой !!!                      Все что нужно организму  - организм вырабатывает сам , что не может - вырабатывают  бактерии в  ЖКТ !                                            Коровы питаются  чистейщим  белком , бактериями , которые  живут у них в желудках и перерабатывают клетчатку , .... и привесы   до 1кг. в день ! ......       Природой все предусмотрено !
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11 час.

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