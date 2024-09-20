Убийцы энергии: 4 популярных продукта, которые отнимают у организма больше чем дают

Как и все утверждения такого рода, они основываются на совершенно бездоказательной базе: просто некоей статистической подборке и голословных утверждениях. Будучи многократно повторёнными при перекрестных ссылках друг на друга они вполне могут имитировать наличие доказательной базы. Каковой, естественно, не являются.

МГ

Малик Гумеров

И то и это из сказок ученых - печеных ! В организме человека есть микроорганизмы - бактерии и для мясоедения и для веганства . Хранилище - аппендикс ! От режима питания - оттуда "вылезают" нужные бактерии.... . Организму , привыкнуть к строгой диете (мясное или веганство ) необходимо 1-3 года , чтобы развились нужные бактерии ...... в ЖКТ. Если этот этап перестройки пройден - разницы в режимах питания , развитии организма никакой !!! Все что нужно организму - организм вырабатывает сам , что не может - вырабатывают бактерии в ЖКТ ! Коровы питаются чистейщим белком , бактериями , которые живут у них в желудках и перерабатывают клетчатку , .... и привесы до 1кг. в день ! ...... Природой все предусмотрено !