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Гепатолог Дианова: неправильный детокс печени может привести к опасным патологиям

Гепатолог Дианова: неправильный детокс печени может привести к опасным патологиям

Самостоятельный детокс печени может закончиться выходом камней в желчевыводящие пути, что грозит человеку серьезными патологиями и летальным исходом, предупредила гастроэнтеролог, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова.

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