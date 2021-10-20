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«Не гогай меня»: выставка Владимира Погребняка напоминает о личном пространстве

«Не гогай меня»: выставка Владимира Погребняка напоминает о личном пространстве

Поклонники его творчества знают — в каждую из своих работ, выполненных в нарочито простом, даже примитивном стиле, художник всегда вкладывает глубокий смысл, заставляя смотрящего сначала, в первую минуту улыбнуться, а уже потом — задуматься.

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