«Не гогай меня»: выставка Владимира Погребняка напоминает о личном пространстве

Поклонники его творчества знают — в каждую из своих работ, выполненных в нарочито простом, даже примитивном стиле, художник всегда вкладывает глубокий смысл, заставляя смотрящего сначала, в первую минуту улыбнуться, а уже потом — задуматься.
Поклонники его творчества знают — в каждую из своих работ, выполненных в нарочито простом, даже примитивном стиле, художник всегда вкладывает глубокий смысл, заставляя смотрящего сначала, в первую минуту улыбнуться, а уже потом — задуматься.
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