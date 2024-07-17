Забудете, как они выглядят: старинный способ, как навсегда избавиться от муравьев

Муравьи, которые поселились в саду, могут быть опасными для вашего огорода. Они строят муравейники, вредят почве, привлекают других вредителей (например, тля всегда живет в симбиозе с муравьями), а еще они кусаются и даже могут вызвать аллергическую реакцию.