Что делать, если банк требует плату за кредитные каникулы? adminПотребность в кредитных каникулах может возникнуть неожиданно, поэтому не все должники успевают прочитать достаточно информации о том, что из себя представляют кредитные каникулы.
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