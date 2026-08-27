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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» сыграет с «Реалом» и «Боруссией» дома на общем этапе ЛЧ, с «Баварией» и «Наполи» – на выезде

« Арсенал » узнал, с какими командами встретится на общем этапе Лиги чемпионов.  Команда Микеля Артеты примет « Реал », дортмундскую «Боруссию», «Лилль» и «Сабах».

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