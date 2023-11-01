Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции Индии упадут на 25%, если партия премьер-министра Моди проиграет выборы в 2024 году

Рынки акций в Индии упадут, если партия премьер-министра Нарендры Моди не сможет сохранить лидерство на национальных выборах, которые состоятся в следующем году, считает Крис Вуд, глобальный руководитель стратегии акций компании Jefferies.

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