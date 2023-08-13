Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Бостон» официально подал заявку на проведение Матча всех звезд НБА-2026

«Бостон» официально подал заявку на проведение Матча всех звезд НБА 2026 года. Об этом рассказал владелец команды Вик Грусбек в интервью Boston Globe.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх