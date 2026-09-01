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Царьград

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"Специальная культурная операция" не случилась. Поплавская в ужасе от "Новой волны" с Леонтьевым и песнями Пугачёвой

"Специальная культурная операция" не случилась. Поплавская в ужасе от "Новой волны" с Леонтьевым и песнями Пугачёвой

Общественность возмутилось "Новой волной". Яна Поплавская оставила жёсткий комментарий.Очередная "Новая волна" вызвала у общественности неоднозначные эмоции.

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