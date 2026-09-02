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Новости Брянска

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Приставы Брянской области взыскали 11,5 млн рублей алиментов

Приставы Брянской области взыскали 11,5 млн рублей алиментов

В ходе рейдов арестовали имущество 58 должников, включая 5 автомобилей и 1 объект недвижимости, 189 человек лишили права выезда за границу.

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