В отель с израильской правительственной делегацией запустили насекомых

Вашингтон. США. Сверчков и их личинок подбросили в отель «Уотергейт» в Вашингтоне, где разместилась часть правительственной делегации Израиля, по некоторым данным – с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.
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