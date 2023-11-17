Поможет ли Армении французское оружие?

Сурен Папикян подписывает соглашение в Париже, 23 октября 2023 г. Фото: МО РА Власти Армении при посредничестве Франции договорились с Евросоюзом о финансировании закупки французских радаров GM200, ПЗРК «Мистраль» и ракет к ним из средств Европейского фонда мира, созданного в марте 2022 года специально для обслуживания поставок оружия на Украину.