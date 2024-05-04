В Архангельской области объявлен лесопожарный сезон

В регионе создана группировка сил и средств, включающая в себя почти три тысячи человек и 1,8 тысячи единиц техники— Готовимся заранее, несмотря на то, что пока погода не даёт предпосылок для возгораний в лесной зоне, — сообщил сегодня в своём телеграм-канале губернатор Поморья Александр Цыбульский.