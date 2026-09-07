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Копилка советов на каждый день

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Наш организм устроен так мудро, что в нем есть “точка счастья”

Наш организм устроен так мудро, что в нем есть “точка счастья”

Ищем “точку счастья".    Находим и работаем с ней.    К счастью, за ней далеко ходить не нужно.    Это вилочковая железа, которая находится в центре груди, именно она и называется “точка счастья”.

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