Наш организм устроен так мудро, что в нем есть “точка счастья”

Ищем “точку счастья". Находим и работаем с ней. К счастью, за ней далеко ходить не нужно. Это вилочковая железа, которая находится в центре груди, именно она и называется “точка счастья”.
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