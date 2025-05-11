Европа своей поддержкой киевского режима создает помехи для договоренностей между Россией и Украиной, задерживая заключение мирного соглашения, которому содействуют США, заявил аргентинский эксперт по международным отношениям Марсело Монтес.
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