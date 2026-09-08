Мать Натальи Водяновой рассказала о жизни модели после шестых родов

Мать российской супермодели Натальи Водяновой Лариса Кусакина рассказала, что прилетела во Францию, чтобы помочь дочери после шестых родов.
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