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Царьград

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Паслер поздравил архивистов Свердловской области с праздником

Паслер поздравил архивистов Свердловской области с праздником

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил сотрудников и ветеранов архивной службы с Днём образования государственных архивов региона.

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